Найвигідніша модель агробізнесу: як працює ягідний кооператив на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині 12 фермерів створили власний ягідний кооператив. Фермери об’єднали свої колись окремі господарства в одне ціле – загальною площею понад 30 га. Саме це найвигідніша модель в агробізнесі, – зазначив голова кооперативу Андрій Оселедець.

На 15% фермери почали заощаджувати на спільних закупівлях, а головне – значно розширили ринки збуту. Фермери успішно діляться досвідом та виходять на новий рівень – ягоди продають по всій Україні не лише на ринках, а й у великих мережах супермаркетів.

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Кооператив успішно працює вже другий рік поспіль. За сезон тут збирають та продають до 200 тонн ягід: полуниці, літньої та ремонтантної малини. Та головне – забезпечують селян роботою. У сезон – з травня по жовтень – люди можуть отримувати до 12 тис. грн. Таким чином фермери заохочують людей працювати в селі, а не виїжджати на заробітки за кордон.

У планах – розширити виробництво. Як експеримент тут уже вирощують ожину, лохину, смородину та плодово-ягідні дерева. Приєднатися до кооперативу може кожен. Головне – мати не менше півгектара землі та вирощувати ягідну продукцію.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, скільки платять і як важко працювати на полях в іншій країні.

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