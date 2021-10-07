Нападение на журналистов в Укрэксимбанке: Мецгеру вручили подозрение, некоторые скрываются

Не утихают страсти вокруг Укрэксимбанка. Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец заявила, что когда прокуроры и работники Нацполиции пришли в банк вручить подозрения фигурантам уголовного производства — их не было на рабочем месте.

Евгений Мецгер на время расследования сложил полномочия, другой работник — написал заявление на увольнение. И администрация говорит, что они еще не уволены и должны находиться на рабочем месте.

По словам Максимец, один из фигурантов все же был в помещении банка, однако когда пришли правоохранители — покинул здание через черный ход вроде по состоянию здоровья.

Скандал разгорелся из-за препятствования работниками банка работе журналистов программы Схемы Радио Свобода. Во время интервью правления банка Евгений Мецгер приказал силой отобрать у работников программы камеры и удалить отснятый материал. Ему не понравились некоторые вопросы, которые задавал журналист.

Сегодня Мецгер подтвердил получение подозрения по делу о нападении на журналистов и заявил, что готов сотрудничать со следствием.

Видео нападения на журналистов в Укрэксимбанке смотрите в нашем материале.

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