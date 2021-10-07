Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

Напад на журналістів в Укрексімбанку: Мецгеру вручили підозру, деякі ховаються

Не вщухають пристрасті навколо Укрексімбанку. Прес-секретар Київської міської прокуратури Надія Максимець заявила, що коли прокурори та працівники Нацполіції прийшли до банку вручити підозри фігурантам кримінальної справи – їх не було на робочому місці.

Євген Мецгер на час розслідування склав повноваження, інший працівник – написав заяву на звільнення. І адміністрація говорить, що вони ще не звільнені й повинні перебувати на робочому місці.

За словами Максимець, один з фігурантів все ж був у приміщенні банку, однак коли прийшли правоохоронці – покинув будівлю через чорний хід начебто за станом здоров’я.

Скандал розгорівся через перешкоджання працівниками банку роботі журналістів програми Схеми Радіо Свобода. Під час інтерв’ю правління банку Євген Мецгер наказав силою відібрати у працівників програми камери та видалити відзнятий матеріал. Йому не сподобалися деякі питання, які ставив журналіст. 

Сьогодні Мецгер підтвердив отримання підозри у справі про напад на журналістів і заявив, що готовий співпрацювати зі слідством.

Відео нападу на журналістів в Укрексімбанку дивіться в нашому матеріалі.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Скандал навколо Укрексімбанку: що відомо про установу та її фінансовий стан
Скандал навколо Укрексімбанку: що відомо про установу та її фінансовий стан
У прокуратурі назвали основні версії вбивства бізнесмена з Черкас
У прокуратурі назвали основні версії вбивства бізнесмена з Черкас
Що потрібно знати про напад на журналістів Схем в Укрексімбанку – всі деталі
Що потрібно знати про напад на журналістів Схем в Укрексімбанку – всі деталі
Соромно та огидно: голова правління Укрексімбанку про напад на журналістів
Соромно та огидно: голова правління Укрексімбанку про напад на журналістів
Голову правління Укрексімбанку тимчасово відсторонено після нападу на журналістів
Голову правління Укрексімбанку тимчасово відсторонено після нападу на журналістів
Тест для влади і правоохоронців: реакція українців на скандал в Укрексімбанку
Тест для влади і правоохоронців: реакція українців на скандал в Укрексімбанку
Безумство не покриватимемо: Венедіктова про напад на журналістів Схем в Укрексімбанку
Безумство не покриватимемо: Венедіктова про напад на журналістів Схем в Укрексімбанку
Журналісти Схем відновили відео, де на них напали в Укрексімбанку
Журналісти Схем відновили відео, де на них напали в Укрексімбанку
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка