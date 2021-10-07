Напад на журналістів в Укрексімбанку: Мецгеру вручили підозру, деякі ховаються

Не вщухають пристрасті навколо Укрексімбанку. Прес-секретар Київської міської прокуратури Надія Максимець заявила, що коли прокурори та працівники Нацполіції прийшли до банку вручити підозри фігурантам кримінальної справи – їх не було на робочому місці.

Євген Мецгер на час розслідування склав повноваження, інший працівник – написав заяву на звільнення. І адміністрація говорить, що вони ще не звільнені й повинні перебувати на робочому місці.

За словами Максимець, один з фігурантів все ж був у приміщенні банку, однак коли прийшли правоохоронці – покинув будівлю через чорний хід начебто за станом здоров’я.

Скандал розгорівся через перешкоджання працівниками банку роботі журналістів програми Схеми Радіо Свобода. Під час інтерв’ю правління банку Євген Мецгер наказав силою відібрати у працівників програми камери та видалити відзнятий матеріал. Йому не сподобалися деякі питання, які ставив журналіст.

Сьогодні Мецгер підтвердив отримання підозри у справі про напад на журналістів і заявив, що готовий співпрацювати зі слідством.

Відео нападу на журналістів в Укрексімбанку дивіться в нашому матеріалі.

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