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Факты / Видео / Украина / Общество

Напиток для молодежи: что такое комбуча и как ее готовить

В Украине напиток комбуча набирает популярность. Несмотря на загадочное иностранное название, большинство украинцев его уже точно когда-то пили.

По сути, это такой же чайный гриб, который ранее созревал в банке на кухне у наших родителей. Комбуча считали панацеей от многих болезней, а сейчас молодежь употребляет этот напиток как альтернативу сладким водам.

Львовянин Саша Черноголов, попробовав комбучу, решил самостоятельно изготавливать ее.

— Все только начинается, потому что в Барселоне сто производителей, а у нас, если 10 начислить, то будет счастье. У нас молодежь популяризирует комбучу в соцсетях, — отмечает владелец производства.

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Впрочем врачи отмечают, что употреблять Комбуча надо осторожно и в небольшом количестве, а людям с болезнями желудка лучше вообще избегать его.

— Лучше посоветоваться с врачом, если есть хронический гастрит, язва, панкреатит, я бы не рекомендовала употреблять напиток, — говорит диетолог Наталия Михнево.

В целом, комбучу лучше пить после еды, ни в коем случае не на голодный желудок.

Правильное питание поддерживает организм в тонусе, улучшает иммунитет и снижает вероятность многих заболеваний. Советы, как сделать ваш рацион более полезным и здоровым – читайте в материале Фактов ICTV.

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