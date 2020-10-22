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Напій для молоді: що таке комбуча та як її готувати

В Україні популярності набирає напій комбуча. Попри загадкову іноземну назву, більшість українців його вже точно колись смакували.

По суті, це такий же чайний гриб, який раніше дозрівав у банці на кухні у наших батьків. Комбучу вважали панацеєю від багатьох хворіб, а зараз молодь вживає цей найпій як альтернативу солодким водам.

Львів’янин Сашко Черноголов, спобувавши комбучу, вирішив самостійно виготовляти її.

– Все тільки починається, бо у Барселоні сто виробників, а у нас, якщо 10 нарахувати, то буде щастя. У нас молодь хайпує на цьому і популяризує комбучу у соцмережах, – зазначає власник виробництва.

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Утім лікарі наголошують, що вживати комбучу треба обачно і у невеликій кількості, а людям з хворобами шлунку краще взагалі уникати його.

– Краще порадитися з лікарем, якщо є хронічний гастрит, язва, панкреатит, я б не рекомендувала вживати напій, – каже дієтолог Наталія Міхньова.

А загалом, комбучу краще пити після їжі, у жодному разі не на голодний шлунок.

Правильне харчування підтримує організм у тонусі, покращує імунітет і знижує ймовірність багатьох захворювань. Поради, як зробити раціон кориснішим і здоровішим – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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