Нарікають на сосиски у їдальні: на Прикарпатті масово отруїлися працівники заводу

Понад двадцять людей отруїлися у Коломиї на Прикарпатті. Спалах гострої кишкової інфекції стався на одному з підприємств, що займається виготовленням комплектуючих для брендових німецьких автомобілів.

В лікарні з ознаками отруєння 14 людей. За словами медиків, пацієнти у стані середньої тяжкості.

Ще 18 звернулися по допомогу, але лікуються вдома. Фахівці з’ясовують, що могло стати причиною отруєння.

Хворі нарікають на сосиски, які з’їли у заводській їдальні.

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