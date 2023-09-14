Нас расстреляли прямо в машине: недетские истории детей, бежавших от войны

От рук российских террористов в Украине погибли уже более 500 детей. Более 1100 считают пропавшими без вести и такое же количество несовершеннолетних получили ранения в результате боевых действий. На глазах наших детей русские военные совершают самые страшные зверства: насилуют, убивают родителей, друзей. Воспоминания о пережитых ужасах маленькие украинцы часто записывают на бумаге, рисуют войну на картинах, монтируют собственное кино с видео, которое осталось в детских телефонах.

24 февраля 14-летняя Арина вместе с братом Матвеем были у бабушки в селе Херсонской области. Населённый пункт мгновенно оказался в оккупации. Услышав о зверствах, которые совершают русские, испуганная девочка просила отца забрать их, и тот помчался. Впрочем, по дороге домой в Одессу оккупанты расстреляли гражданские автомобили. На глазах Арины папа начал истекать кровью – он получил 17 пуль.

Брат Арины держал на руках собаку. Пес спас жизнь ребенка, потому что именно в него попали все пули. До украинского блок-поста семью довезли выжившие в колонне.

— Моих детей привезли два человека, дети сидели на заднем сиденье, а мужа моего раненого, но еще живого, везли в багажнике, — вспоминает мама Арины Юлия Первунина.

Но отца спасти не удалось. Чтобы справиться с шоком после пережитого, девочка начала писать письма отцу.

— 12 числа папа погиб, а уже 14 было написано письмо отцу. И она передала все свои эмоции, свою боль. Тяжесть души, все она описала в этом письме, – говорит Юлия Первунина.

Каждое послание к отцу девочка записывает в красный дневник. Именно его перед Генассамблеей ООН цитировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

На бумаге Арина делится размышлениями, планами и уже больше года не прекращает разговоров с папой.

— Этот дневник нас связывает с папой. Что я пишу, то он и видит, что я пишу, – признается автор дневника Арина Первунина.

Отрывки из детских писем, фото и вещи, в которых маленькие украинцы убегали от войны – теперь это экспонаты особой выставки, которая проходит в Амстердаме. Авторы проекта 9 месяцев собирали артефакты, потому что поняли, что детские дневники красноречивее любых слов могут рассказать миру истории украинских детей.

Одна из картин – автопортрет 16-летней Софии. Ее работа об отсутствии надежды – именно то, что испытывала девушка, когда вместе с мамой не могла выбраться из Мариуполя.

— Я лежала и просто под звуки снарядов думала: Боже, завтра может для меня просто не настать, и что делать? Ну, то есть, возможно, Бога и нет, если он допустил такое? – задается вопросом автор картин София Громакова.

Отец – военный пенсионер, сразу ушел защищать город в составе терробороны. Свои первые дни в окруженном Мариуполе девушка, пока могла, записывала в телефон. Хорошо помнит, когда было самое страшное.

— 6 марта моя мама начала вешать наклейку на машину с надписью, что там дети. Я чищу зубы в ванной и я почувствовала запах пороха, понимаю, что начинают лететь снаряды, я слышу свист, и вспомнила, что у меня мама на улице, – вспоминает София Громакова.

В памяти на всю жизнь первые смерти и день, когда получила подарок от отца – ящик с сухофруктами под дверью дома. 18 марта София с мамой решили уезжать одним из первых зеленых коридоров. А отца россияне убили – семья этого не видела, однако нашлись люди, которые были свидетелями убийтсва.

Они хотят быть услышанными – дети, ставшие свидетелями страшной войны. Поскольку больше всего мечтают, чтобы больше никто не страдал, как они.

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