Наслідки обстрілів у зоні ООС – зламанні життя та зруйновані населені пункти

Піски Донецької області, колись елітне передмістя Донецька. До війни тут мешкало 4000 осіб, зараз лише дві людини. Російські найманці вщент стерли з землі цілий населений пункт.

Школа, дитячий садок, бібліотека, клуб, санаторій, але здебільшого будинки Донецьких бізнесменів. Селище до війни порівнювали з елітною Київською Конча Заспою.

Ми перша знімальна група, яка з початку російської агресії на сході України йде саме цією вулицею вже мертвого селища. Тут перед ворогом як на долоні.

На самих же позиціях, українські захисники кажуть, поки тихо. У ворога, скоріш за все, ротація чи якісь зміни, тому гатять не часто.

Хоч і не часті, але ворожі кулі, тримають наших армійців у тонусі. І зруйновані Піски найкраще підтвердження, що російсько-окупаційні війська готові знищити все на своєму шляху.

Сталінград чи друга зона відчуження. Навкруги покинуті міста та села – тисячі зламаних життів. І лише розкидані по вулицях речі дають зрозуміти. Нещодавно тут було щасливе життя, допоки 2014 року сюди не прийшов русский мир.

Факти ICTV раніше писали про те, що у Красногорівці бойовики обстріляли місцевих – поранена жінка.

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