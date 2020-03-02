В Красногоровке боевики обстреляли местных – ранена женщина

Жительница Красногоровки ведет нас своим двором. Показывает куда сегодня утром прилетел вражеский снаряд.

Понять откуда били сепаратисты не трудно. Сруб дерева и следы земли, дают понять – целились из оккупированной Старомихайловки.

Вчера была годовщина когда жену ранили, от только вспомнили и сегодня утром снова прилетели. В голову ранило, – житель Красногоровки.

Впрочем, если гражданских накрывает редко, позиции украинских военных российские оккупанты открывают ежедневно. Из оружия запрещенным Минскими договоренностями.

Ребята шутят, мол, стреляют потому что празднуют годовщину начала русской весны. Хотя истинная причина постоянных обстрелов несколько иная.

Впрочем, совсем не до шуток когда понимаешь что через развлечения террористов страдают собратья. На позициях вблизи Красногоровки позавчера ранили бойца, поэтому теперь ребята стараются быть осторожнее.

Факты ICTV ранее писали о том, какие хитрости использует враг во время атак на ВСУ.

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