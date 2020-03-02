Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

В Красногоровке боевики обстреляли местных – ранена женщина

Жительница Красногоровки ведет нас своим двором. Показывает куда сегодня утром прилетел вражеский снаряд.

Понять откуда били сепаратисты не трудно. Сруб дерева и следы земли, дают понять – целились из оккупированной Старомихайловки.

Вчера была годовщина когда жену ранили, от только вспомнили и сегодня утром снова прилетели. В голову ранило, – житель Красногоровки.

Впрочем, если гражданских накрывает редко, позиции украинских военных российские оккупанты открывают ежедневно. Из оружия запрещенным Минскими договоренностями.

Ребята шутят, мол, стреляют потому что празднуют годовщину начала русской весны. Хотя истинная причина постоянных обстрелов несколько иная.

Впрочем, совсем не до шуток когда понимаешь что через развлечения террористов страдают собратья. На позициях вблизи Красногоровки позавчера ранили бойца, поэтому теперь ребята стараются быть осторожнее.

Факты ICTV ранее писали о том, какие хитрости использует враг во время атак на ВСУ.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

11 обстрелов: на Донбассе из-за попадания ракеты погиб сержант Сергей Руських
11 обстрелов: на Донбассе из-за попадания ракеты погиб сержант Сергей Руських
Штаб назвал потери боевиков на Донбассе с начала февраля
Штаб назвал потери боевиков на Донбассе с начала февраля
На Донбассе зафиксировали снайперов, один военный получил ранение
На Донбассе зафиксировали снайперов, один военный получил ранение
На Донбассе враг использовал запрещенное вооружение: один украинский боец ​​погиб
На Донбассе враг использовал запрещенное вооружение: один украинский боец ​​погиб
Через мины, грязь и обстрелы. Как доставляют воду на опорные пункты ВСУ
Через мины, грязь и обстрелы. Как доставляют воду на опорные пункты ВСУ
На Донбассе подорвался украинский военный
На Донбассе подорвался украинский военный
Блюда по фирменным рецептам и рисунки-обереги. Как живут бойцы в зоне ООС
Блюда по фирменным рецептам и рисунки-обереги. Как живут бойцы в зоне ООС
Обострение на Донбассе: какую ловушку готовит Путин
Обострение на Донбассе: какую ловушку готовит Путин

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка