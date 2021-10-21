Последствия изменений климата стоят мировой экономике миллионов

По всей Европе появились нововведения для предотвращения природных катаклизмов. В первую очередь – наводнений.

В частности, одними из передовых технологий владеет Великобритания, которая защитила от подтоплений свою столицу Лондон с помощью десяти заградительных шлюзов.

Сегменты весом по 3,7 тыс. тонн на дне Темзы синхронно поворачиваются в случае, если необходимо перекрыть течение.

Когда их проектировали, планировалось, что заградительные сооружения будут применять в экстренных случаях раз в 300 лет, однако в сегодняшних условиях они используются по меньшей мере по десять раз в году.

Стоимость сооружения 745 млн евро, но британские власти уверены, что оно спасло множество жизней и помогло избежать многомиллионного ущерба.

При этом июль 2021 года стал месяцем рекордных наводнений, которых не фиксировали в Европе уже более ста лет.

В результате буйства стихии погибли сотни людей, было уничтожено множество единиц транспорта, а для расчистки завалов приходилось привлекать даже военную технику.

— Человечеству пора повзрослеть. Нужно наконец прислушаться к предостережениям ученых. Пора нам наконец осознать: кто мы и что делать дальше. Ежедневно человечество наносит вред планете, на возмещение которого потребуются миллионы лет, — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В свою очередь эксперты отмечают, что экстремальные погодные условия – это новая реальность.

Строительство дамб или других конструкций – всего лишь временное решение. Например британцы – одни из главных борцов за сокращение выбросов CO2.

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