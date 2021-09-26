В Киеве прошел Климатический марш

Около тысячи человек вышли на Климатический марш в Киеве, чтобы власть выделяла больше средств на борьбу с изменением климата.

Хода началась на Михайловской площади, продолжилась Майданом Независимости, Европейской площадью, а завершилась возле Верховной Рады. Акцию, инициированную ОО Екодія, поддержали более 30 общественных организаций, десятки городов Украины и даже в Антарктиде.

Активисты вышли на улицы, чтобы призвать власть увеличить финансирование в госбюджете на действия для сокращения выбросов парниковых газов, адаптации к изменению климата и других природоохранных мероприятий.

Среди них — требование отказаться от дотаций на убыточную угольную сферу, заложить деньги на повышение энергоэффективности зданий и развитие системы государственного мониторинга качества воздуха.

В конце марша организаторы передали заместителю Миндовкилля Ирине Ставчук, народным депутатам Александру Мариковскому и Елене Криворучкиной 10 требований относительно того, в каких секторах и как необходимо сокращать выбросы парниковых газов. После символического письма, активисты пришлют официальное обращение с такими же требованиями.

В этом году марш поддержали в Харькове, Львове, Днепре, Николаеве, Черноморскую, Ровно, Ужгороде, Хмельницком, Кропивницком, Каменском, Славянске, селах Манява и Яблонька Ивано-Франковской области, где прошли тематические мероприятия — от уроков в школах к собственным маршам.

К Климатическому маршу в столице присоединились более 30 движений, инициатив и организаций.

Среди них — Украинская климатическая сеть, Украинская природоохранная группа, Экология — право — человек, движение Fridays for future Украины, движение Extinction Rebellion, Фонд имени Генриха Белля бюро Киев — Украина, Зеленая генерация, Зеленая волна, СейвДнипро Единая планета, Открытые клетки, U-cycle, Марш за Киев Офис окружающей среды, Экологическое бюро Украинской грекокатолической церкви.

Также присоединились Экопарк Вырлица, Экопарк Осокорки, Совские ставки, Город-сад, Перекресток, Центр совместных действий, Fashion Revolution UA, Красный крест, U-Report, Amnesty International Ukraine, Insight, KyivPride, America House Kyiv, CEDOS, Движение Честно, СД платформа, ОО Региональное Объединение Молодежи, SOS Парк Спутник, Peli can live, Bezodnya music.

В поддержку марша высказались и полярники Национального антарктического научного центра на станции Академик Вернадский, которые сфотографировались в летней одежде возле станции.

Фото: Екодія