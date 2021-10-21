Наслідки змін клімату вартують світовій економіці мільйонів

По всій Європі з’явилися нововведення для запобігання природних катаклізмів. В першу чергу – повеней.

Зокрема, одними з передових технологій володіє Велика Британія, яка захистила від підтоплень свою столицю Лондон за допомогою десяти загороджувальних шлюзів.

Сегменти вагою по 3,7 тис. тон на дні Темзи синхронно повертаються у випадку, якщо необхідно перекрити течію.

Коли їх проектували, планувалося, що загороджувальні споруди будуть застосовувати в екстрених випадках раз на 300 років, проте в сьогоднішніх умовах вони використовуються щонайменше по десять разів на рік.

Вартість споруди 745 млн євро, але британська влада впевнена, що вона врятувала безліч життів і допомогла уникнути багатомільйонних збитків.

При цьому липень 2021 року стало місяцем рекордних повеней, яких не фіксували в Європі вже більше ста років.

Під час буйства стихії загинули сотні людей, було знищено безліч одиниць транспорту, а для розчищення завалів доводилося залучати навіть військову техніку.

– Людству час подорослішати. Потрібно нарешті прислухатися до застережень вчених. Час нам врешті усвідомити: хто ми і що робити далі. Щодня людство завдає шкоди планеті, відшкодування якої потребуватиме мільйонів років, – заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

В свою чергу експерти відзначають, що екстремальні погодні умови – це нова реальність.

Будівництво дамб або інших конструкцій – всього лише тимчасове рішення. Наприклад британці – одні з головних борців за скорочення викидів CO2.

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