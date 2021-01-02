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Национальный оркестр и Олег Скрипка: необычный концерт в Киеве на Рождественские праздники

Масштабный рождественский концерт готовят в столице. 6 и 7 января грандиозным шоу порадует Национальный оркестр народных инструментов совместно с лидером группы ВВ — Олегом Скрипкой.

Будут петь колядки в авторских обработках. Кстати, сегодня 77 лет — художественному руководителю Виктору Гуцалу.

Во время пандемии оркестр записал новый альбом — 21 произведение, созданное украинским композиторами, в основе — народные истоки. Сам альбом назвали Гуц-and-Roll — в честь художественного руководителя оркестра Виктора Гуцала.

Колядки с оркестром будут звучать в авторских музыкальных обработках. Олег Скрипка нашел также не слишком распространены колядки. А еще — написал свою. В аранжировке с оркестром — это фольклорная полифония украинской души.

Олег Скрипка о рождественских концертах

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV Олег рассказал об выступлениях оркестра НАОНИ и рождественских традициях, а также поздравил украинцев с наступающими праздниками.

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