Національний оркестр та Олег Скрипка: незвичайний концерт у Києві на Різдвяні свята

Масштабний різдвяний концерт готують у столиці. 6 і 7 січня грандіозним шоу потішить Національний оркестр народних інструментів спільно з лідером гурту ВВ – Олегом Скрипкою.

Співатимуть колядки і щедрівки в авторських обробках. До речі, сьогодні 77 років – художньому керівнику НАОНІ Віктору Гуцалу.

Під час пандемії оркестр записав новий альбом – 21 твір, створений українськими композиторами, в основі – народні джерела. Сам альбом назвали Гуц-and-Roll – на честь художнього керівника оркестру Віктора Гуцала.

Колядки з оркестром лунатимуть в авторських музичних обробках. Олег Скрипка відшукав також не надто поширені колядки. А ще – написав свою. В аранжуванні з оркестром – це фольклорна поліфонія української душі.

Олег Скрипка про різдвяні концерти

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV Олег розповів про виступи оркестру НАОНІ та різдвяні традиції, а також привітав українців з прийдешніми святами.

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