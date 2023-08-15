Учебный год 2023/2024: в каком состоянии находятся школы и как будут учиться дети

Полное офлайн или смешанное обучение – такова рекомендация Минобразования на новый учебный год. Все зависит от трех вещей: есть ли укрытие, позволяет ли безопасность и как решила военная администрация. Именно этот орган власти в военное положение решающий.

Киев максимально нацелен переходить в офлайн. В столице 91% школ имеют укрытия и работы продолжаются. Школьников области тоже готовят к этому формату. Хочет полностью очного обучения и гимназия в селе Новая Гребля возле печально известной Бородянки. Чтобы дети скорее забыли оккупацию, еще в прошлом году в укрытии провели свет, установили туалеты, закрыли окна песком. В этом году укрытия совершенствуют, потому что ждут 92 школьника и 10 дошкольников.

В Ивано-Франковске и области все будут учиться офлайн. Кто не имеет укрытий – подписывают соглашения с ОСМД или с другими заведениями с качественным бомбоубежищем, или во время тревоги отводят в подвалы в церковь. Убежища обустраивают, на окна устанавливают металлическую защиту. Будут учиться в две смены. Например, школа в Коломые – 1907 года основания. Достроенная в 60-е годы, приличных подвалов или бомбоубежища там никогда не было. Чтобы начать учебный год им предложили обустроенное укрытие в поликлинике в 100 метрах от школы. Учебное заведение с больницей заключило договор, провели сети, установили систему очистки воздуха. Есть санузлы и даже медицинский уголок. Помещение сухое и теплое.

Все гораздо сложнее в регионах ближе к фронту. К примеру, в Харькове 20% школьников хотят вернуться за парты. Это не мало, учитывая, что 36% харьковских детей за границей. Из 184 школ города 126 имеют укрытие, и половина из них обустроена хорошо – есть мультимедийные системы обучения, туалеты, душевые. Кроме централизованного отопления, есть и дополнительное.

Однако, несмотря на это, школы не откроют. Совет обороны Харькова хоть и снял запрет на очное обучение в учебных заведениях, но выдвинул более жесткие требования к укрытиям. Это должны быть крепкие бомбоубежища или противорадиационные укрытия. Ни в одном городском учебном заведении таких укрытий нет. А самые простые – не получат разрешения.

По данным Минобразования, половина родителей всех прифронтовых территорий хотят, чтобы дети шли в школу. И если есть решение военной администрации, желание родителей и есть надежные укрытия, школы могут быть гибкими и формировать отдельные классы для офлайн-обучения. Для этого хотят упростить временный переход учащихся из одной школы в другую.

В целом, по всей Украине 75% школ имеют укрытие. В них при необходимости смогут поместиться почти 3 млн детей, но это лишь 63% школьников. То есть, смешанного или дистанционного обучения точно не избежать.

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