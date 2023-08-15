Навчальний рік 2023/2024: в якому стані перебувають школи і як навчатимуться учні

Повний офлайн чи змішане навчання – така рекомендація Міносвіти на новий навчальний рік. Усе залежить від трьох речей: чи є укриття, чи дозволяє безпека і як вирішила військова адміністрація. Саме цей орган влади у воєний стан вирішальний.

Київ максимально націлений переходити в офлайн. У столиці 91% шкіл мають укриття і роботи ще тривають. Школярів області теж готують до цього формату. Хоче повністю очного навчання і гімназія в селі Нова Гребля поблизу сумнозвісної Бородянки. Щоби діти швидше забули окупацію, ще торік в укритті провели світло, встановили туалети, закрили вікна піском. Цього року укриття вдосконалюють, бо чекають 92 учні та 10 дошкільнят.

В Івано-Франківську та області всі навчатимуться офлайн. Хто не має укриттів – підписують угоди з ОСББ чи з іншими закладами з якісним бомбосховищем, або ж під час тривоги відводять у підвали до церкви. Укриття облаштовують, на вікна встановлюють металевий захист. Вчитимуться у дві зміни. Наприклад, школа в Коломиї – 1907 року заснування. Добудована у 60-ті роки, пристойних підвалів чи бомбосховища там ніколи не було. Аби почати навчальний рік, їм запропонували облаштоване сховище у поліклініці за 100 метрів від школи. Навчальний заклад із лікарнею уклав договір, провели мережі, встановили систему очищення повітря. Є санвузли та навіть медичний куточок. Приміщення сухе й тепле.

Усе значно складніше в регіонах ближче до фронту. Приміром, у Харкові 20% школярів хочуть повернутися за парти. Це немало, враховуючи, що 36% харківських дітей за кордоном. Зі 184 шкіл міста 126 мають укриття, і половина з них облаштована добре – є мультимедійні системи навчання, вбиральні, душові. Крім централізованого опалення є й додаткове.

Однак, попри це, школи не відкриють. Рада оборони Харкова хоч і зняла заборону на очне навчання у закладах освіти, але висунула значно суворіші вимоги до укриттів. Це мають бути міцні бомбосховища або протирадіаційні укриття. В жодному міському навчальному закладі таких укриттів немає. А найпростіші – не отримають дозволу.

За даними Міносвіти, половина батьків усіх прифронтових територій хочуть, аби діти йшли до школи. І якщо є рішення військової адміністрації, бажання батьків і є надійні укриття, школи можуть бути гнучкими та формувати окремі класи для офлайн-навчання. Для цього хочуть спростити тимчасовий перехід учнів з однієї школи в іншу.

Загалом по всій Україні 75% шкіл мають укриття. В них за потреби зможуть поміститися майже 3 млн дітей, але це лише 63% школярів. Тобто, змішаного чи дистанційного навчання точно не уникнути.

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