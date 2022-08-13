Обучение во время войны: как в Никополе планируют начать образовательный процесс

Десятки поврежденных жилищ, разбитые больницы и школы, раненые и погибшие – это последствия российского террора в Никополе на Днепропетровщине.

Из-за постоянных обстрелов учебный год в городе начнется дистанционно. Учителя уже готовятся к первому сентябрю. Говорят, из-за пандемии, а теперь еще и войны, система онлайн-образования налажена. Детей будут учить через Google-класс.

— Мы можем им отправить, проверить, проконтролировать, они могут нам написать комментарий, где-то спросить, — рассказывает учительница математики Елена Сорокина.

Занятия будут проводить как синхронно – в онлайн-формате, так и асинхронно – давать задания, а впоследствии их будут проверять. Сейчас у всех учителей есть ноутбуки и бесперебойный интернет.

Онлайн-уроки доступны из любого уголка Украины и за рубежом. Даже если учителя и ученики эвакуировались – это никоим образом не помешает образовательному процессу.

Но онлайн-занятия не будут проходить во время воздушных тревог. В это время все участники процесса должны переходить в укрытие.

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