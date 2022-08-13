Навчання під час війни: як у Нікополі планують розпочати освітній процес

Десятки пошкоджених жител, потрощені лікарні та школи, поранені та загиблі – це наслідки російського терору в Нікополі на Дніпропетровщині.

Через постійні обстріли навчальний рік у місті розпочнеться дистанційно. Вчителі вже готуються до першого вересня. Кажуть, через пандемію, а тепер ще й війну, система онлайн-освіти налагоджена. Дітей навчатимуть через Google-клас.

– Ми можемо їм відправити, перевірити, проконтролювати, вони можуть нам написати коментар, десь щось спитати, – розповідає вчителька математики Олена Сорокіна.

Заняття проводитимуть як синхронно – в онлайн-форматі, так і асинхронно – даватимуть завдання, а згодом їх перевірятимуть. Наразі всі вчителі мають ноутбуки та безперебійний інтернет.

Онлайн-уроки доступні з будь-якого куточка України, а також за кордоном. Навіть якщо вчителі та учні евакуювалися – це жодним чином не зашкодить освітньому процесу.

Але онлайн-заняття не будуть проводитися під час повітряних тривог. На цей час усі учасники процесу мають переходити в укриття.

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