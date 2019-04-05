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Зачем покупать детские автокресла и какие штрафы

Детская безопасность – прежде всего. Только с начала года на дорогах Львовщины случилось более две тысячи аварий. В автокатастрофах травмы получили четыре десятка детей, пятеро погибли. Ошибка водителя, неисправность машины, скользкая дорога – частые причины ДТП. Как защитить своего ребенка от катастрофы, и почему родители так легкомысленны к важному – безопасности.

Через полчаса на парковке одного из супермаркетов Львова мы встретили пять семей с малышами. И ни у кого не было автокресла.

Неловкость перед журналистами, наверное, единственное неудобство для родителей. Ответственности за отсутствие автокресла в Украине не предусмотрено.

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Максимальное взыскания – 51 грн. Это если ребенок не пристегнут ремнем безопасности. Все, что остается правоохранителям, рекомендовать. И явно, ментально для украинцев рекомендации неубедительны. По сравнению с предполагаемыми травмами.

Разработчики автокресел уверяют: маленький пассажир без дополнительной защиты в три раза больше рискует. Ведь прочный пластик и плотные ремни при автокатастрофе фиксируют малыша и не дают удариться о салон автомобиля.

К слову, прием детей в первый класс: когда стартует в Киеве и какие документы нужны.

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