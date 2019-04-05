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Навіщо купувати дитячі автокрісла і які штрафи

Дитяча безпека – передусім. Лише з початку року на дорогах Львівщини трапилося понад дві тисячі аварій. В автокатастрофах травмувалися чотири десятки дітей, п’ятеро загинули. Помилка водія, несправність автівки, слизька дорога – найчастіші причини ДТП. Як захистити свою дитину від катастрофи, і чому батьки так легковажать найважливішим – безпекою.

За півгодини на парковці одного із супермаркетів Львова ми зустріли п’ять сімей із малечею. І ні в кого не було автокрісла.

Ніяковість перед журналістами, напевно, єдина незручність для батьків. Жодної відповідальності за відсутність автокрісла в Україні не передбачено.

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Максимальне стягнення – 51 грн. Це якщо дитина не пристебнута паском безпеки. Усе, що залишається правоохоронцям, рекомендувати. Та вочевидь ментально для українців рекомендації непереконливі. Порівняно з імовірними травмами.

Розробники автокрісел запевняють: маленький пасажир без додаткового захисту втричі більше ризикує. Адже міцний пластик та щільні ремені при автокатастрофі фіксують малечу і не дають вдаритися об салон автомобіля.

До слова, прийом дітей до першого класу: коли стартує в Києві і які документи потрібні.

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