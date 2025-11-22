Даже истории спасения полны боли: Зеленская на церемонии нацнаграды по детям

Ежедневно Россия убивает и ранит украинских детей, поэтому мы должны защищать их сразу на всех фронтах, заявила первая леди Елена Зеленская.

Защита украинских детей в условиях войны

Украинских детей нужно защищать сразу на всех фронтах: спасать физически от российских атак и их последствий, вырывать из вражеского плена, восстанавливать после пережитого, заявила Елена Зеленская.

— Ежедневно Россия убивает и ранит украинских детей, создает для них опасные невыносимые условия. И даже истории их спасения полны болью, болью за то, что детям приходится такое переживать в современном мире, — сказала первая леди во время своего выступления на церемонии вручения награды Семья для каждого ребенка. Better Care Awards.

Это награда для людей, общин, организаций и бизнесов, которые создают для детей пространство безопасности, заботы и поддержки, и своей работой дают детям возможность расти в семье, подчеркнула премьер-министр Юлия Свириденко.

— Государство и наше правительство внедряет реформу системы ухода, которая имеет целью расширить формы семейного воспитания, популяризировать наставничество, развивать социальные услуги, — отметила она.

На награду было подано 367 заявок — историй лидерства, системных действий и заботы о детях из разных областей Украины. Среди лауреатов – приемные семьи, усыновители, специалисты социальной сферы, общины, бизнесы и инициативы, которые своими действиями меняют жизнь детей к лучшему.

— Мы очень гордимся, что приемные семьи, патронатные семьи, специалисты социальной сферы, которые заботятся о детях, сегодня были отмечены этой наградой вместе с общественным сектором и бизнесом при поддержке наших международных партнеров, все вместе, — сказала глава Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми Ирина Тулякова.

Премии получили 16 лауреатов в четырех номинациях — Сила семьи, Архитекторы заботы, Амбасадоры тепла и Голос перемен.

— Думаю, семья — это не просто любовь, это гуманность и, самое главное, сила веры. Когда мы говорим о силе семьи, то это именно о том, как мы должны приблизиться к тем стандартам, которые есть сейчас в Европе, — добавила заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

Лауреат одной из премий Инна Мирошниченко вместе с мужем усыновила двух детей к своим двум. Причем во время большой войны. Мальчика и девочку забрали из интернатов. Она ярая сторонница воспитания детей в семьях, а не в интернатах.

— Очень хотелось дать семью и семейный уют детям, на которых не стоит очередь. Мои дети имеют такое состояние здоровья, а мы с мужем были готовы бороться с этими вызовами и максимально счастливы. Потому что любовь и семейная среда творит чудеса и лечит неизлечимые болезни, — сказала она.

Конкурс и награда стали возможными благодаря тесному сотрудничеству различных общественных организаций, Фонда Елены Зеленской, украинского и европейского бизнеса, финансовой поддержке Евросоюза и при содействии ЮНИСЕФ.

— Я счастлив, что различные слои общества участвуют в этом проекте и объединяют усилия. Это очень нужно украинским детям, потому что их детство ежедневно подвергается нападкам. Этот позитивный нарратив очень необходим для восстановления страны, — сказал глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мунир Мамедзаде.

Главная идея инициативы этого года – повысить осведомленность о реформе системы ухода и поддержки детей. И сделать известными людей, общины и бизнесы, которые помогают детям расти в семейной обстановке.

Организаторы отметили и медиапартнера – программу Факты ICTV, которая провела специальную промокампанию.

— Мы, как крупная медиакомпания, можем доносить эти изменения, эти реформы во многие уголки нашей страны, и именно поэтому мы с радостью согласились быть голосом этой реформы, этих изменений, чтобы как можно больше людей стали послами и что-то изменили, — отметила ведущая Фактов ICTV Оксана Гутцайт.

Со своей стороны ведущая Фактов ICTV и телемарафона Єдині новини Юлия Сеник отметила, что только за 9 месяцев этого года удалось усыновить 857 детей. По ее словам, эти цифры на фоне войны становятся довольно значительными.

— Проект Семья для каждого ребенка — это проект о детях, для детей и ради детей, — отметила она.

