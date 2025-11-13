В России найдены 400 мест, где находятся похищенные украинские дети – Зеленский
Президент Владимир Зеленский отметил, что на данный момент в России найдено около 400 мест, где находятся похищенные украинские дети.
— Мы нашли в России около 400 мест, где находятся похищенные дети. Это реальный факт, что эти люди взяли этого ребенка, украли этого ребенка. Это долгий и сложный путь. Мы каждый день находим все больше и больше детей. Но это не только о том, как их похитили. Это о том, как их найти. И это сложная работа. И очень важная, — добавил он.
Президент Владимир Зеленский заявил, что важно привлечь как можно больше лидеров и известных людей, чтобы вернуть украинских детей, которых похитила РФ.
— Очень важно привлекать как можно больше лидеров и известных людей — не только президентов и премьер-министров. Я действительно считаю, что встреча первых леди США и Украины была важной. Мы очень благодарны за то, что Мелания помогла вернуть некоторых детей домой, в Украину, — добавил глава государства.
Кроме того, Зеленский сообщил, что сейчас Украина работает с Катаром, Ватиканом над вопросом возвращения украинских детей, а также есть еще некоторые другие страны, которые пытаются помочь.
— Мы вернули более 1 600 детей. А по нашим оценкам, их там тысячи. Это правда – около 19,5 тысяч похищенных детей в России. Мы должны сосредоточиться на том, как их найти. Это очень сложно. Мы работаем с различными разведками, — добавил он.
Глава государства отметил, что в беседе с сенаторами США обсудили все эти темы: поле боя, замороженные российские активы и вопрос похищенных украинских детей.