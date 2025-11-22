Навіть історії порятунку сповнені болем: Зеленська на церемонії нацвідзнаки щодо дітей

Щодня Росія вбиває та ранить українських дітей, тож маємо захищати їх одразу на всіх фронтах, заявила перша леді Олена Зеленська.

Захист українських дітей в умовах війни

Українських дітей варто захищати одразу на всіх фронтах: рятувати фізично від російських атак та їхніх наслідків, виривати з ворожого полону, відновлювати після пережитого, заявила Олена Зеленська.

– Щодня Росія вбиває та ранить українських дітей, створює для них небезпечні нестерпні умови. І навіть історії їхнього порятунку сповнені болем, болем за те, що дітям доводиться таке переживати у сучасному світі, – сказала перша леді під час свого виступу на церемонії вручення відзнаки Родина для кожної дитини. Better Care Awards.

Це відзнака для людей, громад, організацій та бізнесів, які створюють для дітей простір безпеки, турботи й підтримки, і своєю роботою дають дітям можливість зростати у родині, наголосила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

– Держава і наш уряд впроваджує реформу, системи догляду, яка має на меті розширити форми сімейного виховання, популяризувати наставництво, розвивати соціальні послуги, – зауважила вона.

На відзнаку було подано 367 заявок – історій лідерства, системних дій та турботи про дітей із різних областей України. Серед лауреатів – прийомні родини, усиновлювачі, фахівці соціальної сфери, громади, бізнеси та ініціативи, які своїми діями змінюють життя дітей на краще.

– Ми дуже пишаємось, що родини прийомні, патронатні сімї фахівці соціальної сфери, які опікуються дітьми сьогодні були відзначені на цій нагороді разом з громадським сектором та бізнесом за підтримки наших міжнародних партнерів, всі разом, – сказала голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова.

Премії отримали 16 лауреатів у чотирьох номінаціях – Сила родини, Архітектори турботи, Амбасадори тепла та Голос змін.

– Думаю, родина – це недаремно про любов, це про гуманність і саме головне це про силу віри. Коли ми говоримо про силу родини, то це саме про те, як ми повинні наблизитись до тих стандартів, які є зараз у Європі, – додала заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

Лауреатка однієї з премій Інна Мірошниченко разом з чоловіком всиновила двох діток до двох своїх. Причому під час великої війни. Хлопчика і дівчинку забрали з інтернатів. Вона палка прихильниця зростання дітей у родинах, а не у інтернатах.

– Дуже хотілось дати сім’ю і родинний затишок дітям, на яких не стоїть черга. мої діти мають такий стан здоров’я, а ми з чоловіком були готові поборотись з цими викликами і максимально щасливі. Тому що любов і сімейне середовище робить дива і лікує невиліковні хвороби, – сказала вона.

Конкурс та відзнака стали можливими завдяки тісній співпраці різних громадських організацій, Фонду Олени Зеленської, українського та європейського бізнесу, фінансовій підтримці Євросоюзу та за сприяння ЮНІСЕФ.

– Я щасливий, що різні верстви суспільства беруть участь у цьому проекті і об’єднують зусилля. Це дуже потрібно українським дітям, тому що їхнє дитинство щоденно атакують. Цей позитивний наратив дуже необхідний аби відбудовувати країну, – сказав голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.

Головна ідея цьогорічної ініціативи – підвищити обізнаність про реформу системи догляду та підтримки дітей. І зробити відомими людей, громади і бізнеси, які допомагають дітям зростати у сімейному оточенні. Організатори відзначили й медіапартнера – програму Факти ICTV, які провели спеціальну промокампанію.

– Ми, як велика медіакомпанія, ми можемо доносити ці зміни ці реформи у багато куточків нашої країни і саме тому ми радо зголосились бути голосом цієї еформи цих змін для того, щоб якомога більше людей стали амбасадорами і щось змінили, – завуважила едуча Фактів ICTV Оксана Гутцайт.

Зі свого боку ведуча Фактів ICTV та телемарафону Єдині новини Юлія Сеник зауважила, що лише на 9 місяць цього року вдалось усиновити 857 дітей. За її словами, ці цифри на тлі війни стають доволі значними.

– Проєкт Родина для кожної дитини – це проєкт про дітей, для дітей і заради дітей, – зауважила вона.

