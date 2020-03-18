Не видели ни одного капремонта. В каком состоянии трасса Славянка — Межевая — Дачное

Ямы по колено и отсутствие дорожного полотна – в таком состоянии трасса государственного значения в Днепропетровской области. За всю свою историю дорога не видела ни одного капитального ремонта. Прошлого и этого года на ремонты дорог выделяли миллиарды гривен, но в службе автомобильных дорог нет денег даже на ее эксплуатационное содержание.

Между тем люди, чтобы не портить машины и нервы, объезжают тернистый путь полями. Общая протяженность трассы Славянка Межевая — Дачное 46 км, более половины из них непроезжие. По дороге ежедневно ездит школьный автобус. Ходовую приходится чинить несколько раз в сезон. Школьников на ямах укачивает. Но главное, что из-за аварийной дороги невозможно гарантировать безопасность детей. Детали в сюжете Кристины Венгеляускайте.

Напомним, в Хмельницкой области взялись за восстановление дороги-долгостроя. Восьмикилометровой объездной ждут еще с 2004 года.

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