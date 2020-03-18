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Не бачили жодного капремонту. В якому стані траса Слов’янка – Межова – Дачне

Ями по коліно та відсутність дорожнього полотна – в такому стані траса державного значення на Дніпропетровщині. За всю свою історію дорога не бачила жодного капітального ремонту. Минулого та й цього року на ремонти доріг виділяли мільярди гривень, але у службі автомобільних доріг немає грошей навіть на її експлуатаційне утримання.

Тим часом люди, щоб не псувати машини та нерви, об’їжджають тернистий шлях полями. Загальна протяжність траси Слов’янка Межова – Дачне 46 км, більше половини з них непроїзні. Дорогою щодня їздить шкільний автобус. Ходову доводиться лагодити кілька разів на сезон. Школярів на ямах захитує. Та головне, що через аварійну дорогу неможливо гарантувати безпеку дітей. Деталі у сюжеті Христини Венгеляускайте.

Нагадаємо, на Хмельниччині взялися за відновлення дороги-довгобуду. Восьмикілометрової об’їзної чекають ще з 2004 року.

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