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Факты / Видео / Украина

Три километра и две полосы движения: какой будет новая объездная трасса на Хмельнитчине

В Хмельницкой области взялись за восстановление дороги-долгостроя. Восьмикилометровой объездной ждут еще с 2004-го.

Это межнациональная трасса и имеет стратегическое значение — соединяет Черновицкую область со столицей.

Более 160 млн грн. из государственного бюджета выделили на капитальный ремонт этой дороги в рамках президентской инициативы Большая стройка. Дорожники обещают за шесть месяцев, если не помешает коронавирус, сделают абсолютно новую трассу.

Подробнее — в сюжете Людмилы Цимбалюк.

К слову, Факты ICTV проверили состояние украинских дорог.

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