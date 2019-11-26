Не додали $36 млн. Сенаторы добились, чтобы Пентагон выделил Украине обещанные деньги

До 1 октября, когда в США заканчивается фискальный год, Пентагон предоставил Украине 214 млн долларов с 250. Остальная сумма будет передана в течение следующих нескольких недель. Об этом спикер Пентагона заявил в комментарии Голоса Америки. Лора Купер, топ-чиновница Министерства обороны США, которая непосредственно занимается вопросами военной помощи Украине, объяснила, что после 11 сентября, когда оказание помощи Украине разблокировали, в Пентагоне неустанно работали, чтобы успеть выделить эти деньги украинцам.

Четыре сенаторы-демократы обратились с письмом к министру обороны США Марку Эсперу, в котором выразили обеспокоенность относительно недополучения Украины для помощи безопасности в полном объеме. Сенатор-демократ Дик Дурбин – один из авторов этого письма.

Уже ноябрь заканчивается, а деньги до сих пор не израсходованы. Это средства, которые должны пойти на критически важное военное оборудование, чтобы защитить Украину. Сейчас мы говорим о 15-20% всех денег, которые до сих пор в Пентагоне. После всей этой публичности, трудно представить, что Администрация Трампа не дает эти деньги Украине – Дик Дурбин, сенатор-демократ.

Лора Купер, топ-чиновница Министерства обороны США, которая непосредственно занимается вопросами военной помощи Украине, объяснила, что после 11 сентября, когда оказание помощи Украине разблокировали, в Пентагоне неустанно работали, чтобы успеть выделить эти деньги украинцам. 86% от всей суммы до конца финансового года – хороший результат, говорит она.

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Учитывая, насколько критически важны эти средства для усиления безопасности Украины и противостояния российской агрессии, я благодарю Конгресс за его инициативу, – Лора Купер, заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии.

Сенатор Дурбин также сыграл важную роль в усилиях по разблокированию безопасности помощи Украине. Он подготовил поправку к бюджетной резолюции, которая предлагала удержать часть финансирования административных расходов Минобороны США, если Украина не получит помощь.

На слушаниях в четверг конгрессмен-республиканец Джон Ретклиф поинтересовался у одного из свидетелей, заместителя госсекретаря США Дэвида Гейла, не является ли задержание военной помощи Украине частью политики США Америка прежде всего.

И согласно ей, еще до того как появился обличитель, который сообщил о блокировании помощи Украине, президент выражал искреннее беспокойство о выделении средств США на программы поддержки других стран. Можно согласиться с тем, что президент пытался убедиться, что деньги американских налогоплательщиков тратятся эффективно за пределами США? – Джон Ретклиф, Сенатор-республиканец.

Факты ICTV ранее писали о том, что Киев получил деньги без условий, Зеленский не знал о блокировании помощи – Трамп.

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