Не растеряться и сориентироваться: как правильно реагировать и действовать при ДТП

Статистика аварий на дорогах каждый раз поражает. За 2019 год в Украине произошло 160 тыс. аварий. В них погибли 3,5 тыс. человек. Поэтому стать очевидцем такого трагического события шанс есть каждый день. Волонтеры MotoHelp создали реконструкцию событий и инструкцию, что делать в случае ДТП.

Правило №1 – звоните в скорую и полицию независимо от порядка. Но скорой помощи жизненно важно знать точное место и количество пострадавших. Даже если потерпевшие сами поднялись и даже общаются, все равно зовите скорую. Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности пострадавших. Отметьте место ДТП знаком или чем примечательным, чтобы не произошла повторная авария или жертвой не стали вы. Детали в сюжете Оксаны Михайловой.

Напомним, в канадском городе Монреаль из-за сильного снегопада на шоссе №15 столкнулись 100 автомобилей и более десятка разбитых грузовиков машин.

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