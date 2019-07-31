Не мусор, а сырье: в Киеве установили 2,5 тыс. сортировочных контейнеров

Киев вводит систему раздельного сбора отходов. В столице установили 2,5 тысячи специальных контейнеров. Отдельно – для стекла, бумаги и пластика. Баки можно увидеть как в центре города, так и в некоторых спальных районах.

Киев сортирует отходы месяц. Масштабы вторсырья пока минимальны, но в КГГА надеются, что это только начало.

Чиновники уверяют: содержание баков забирают не скопом, как это случалось раньше, а на отдельных спецавтомобилях. Каждый закреплен за определенным видом отходов и имеет GPS-маячки для отслеживания. Это должно гарантировать, что хлам отвезут на сортировочные линии, а не на полигон. А уже на станциях пластик, стекло, бумага и металл снова станут сырьем.

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Но во всех ли столичных дворах появятся новые раздельные контейнеры, будет зависеть от результата нынешнего пилотного проекта. Над ним совместно работают коммунальные и частные компании.

Впечатления от первого месяца работы противоречивы: стекло киевляне собирают неохотно, а в контейнеры для пластика выбрасывают все подряд. Специалисты объясняют: даже не каждый вид пластика подходит для переработки, в частности целлофан. Поэтому просят выбрасывать в баки только ПЭТ-тару.

И все же участники проекта настроены оптимистично. Говорят: количество заявок на установку контейнеров по городу постоянно растет вместе с интересом к сортировке мусора. Если все удастся, то специальных баков станет больше втрое. Однако для ускорения процесса власть просят помочь. Например, налоговыми льготами на переработку отходов и увеличением тарифов на их захоронение.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как жители Николаева заботятся об экологии.

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