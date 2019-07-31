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Не сміття, а сировина: у Києві встановили 2,5 тис. сортувальних контейнерів

Київ запроваджує систему роздільного збору відходів. У столиці встановили 2,5 тисячі спеціальних контейнерів. Окремо – для скла, паперу та пластику. Баки можна побачити як у центрі міста, так і в деяких спальних районах.

Київ сортує відходи з місяць. Масштаби вторсировини поки мінімальні, та у КМДА сподіваються, що це лише початок.

Чиновники переконують: вміст баків забирають не гамузом, як це траплялося раніше, а окремими спецавтомобілями. Кожен закріплений за певним видом відходів і має GPS-маячки для відстеження. Це має гарантувати, що непотріб відвезуть на сортувальні лінії, а не на полігон. А вже на станціях пластик, скло, папір та метал знову стануть сировиною.

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Та чи у всіх столичних дворах з’являться нові роздільні контейнери, залежатиме від результату нинішнього пілотного проекту. Над ним спільно працюють комунальні та приватні компанії.

Враження від першого місяця роботи суперечливі: скло кияни збирають неохоче, а в контейнери для пластику викидають усе підряд. Фахівці пояснюють: навіть не кожен вид пластику підходить для переробки, зокрема целофан. Тож просять викидати в баки лише ПЕТ-тару.

Та все ж учасники проекту налаштовані оптимістично. Кажуть: кількість заявок на встановлення контейнерів по місту постійно зростає разом із інтересом до сортування сміття. Якщо все вдасться, то спеціальних баків побільшає втричі. Однак для прискорення процесу владу просять допомогти. Наприклад, податковими пільгами на переробку відходів і збільшенням тарифів на їх захоронення.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як мешканці Миколаєва дбають про екологію.

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