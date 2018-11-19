Отказ от пластика и сортировка мусора: как Грузия спасает свою экологию

Уже более месяца Грузия учится жить без полиэтилена. С 1 октября здесь официально запретили тонкие одноразовые пластиковые пакеты. Исключение – только для тех, которые разлагаются. А с апреля следующего года нельзя будет использовать пластиковые пакеты вообще. За нарушение придется платить штраф – почти 11 тыс. грн.

Здесь почувствовали, как сильно пластик вредит экологии страны. Особенно в деревне, где люди спокойно выбрасывают мусор в овраг или реку. Нет такого поселка, где от пластикового бедствия не погибла хотя бы одна корова.

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Грузия пока привыкает к новому закону. Супермаркеты пока торгуют раздельно – продукты в кулечках, выпечка и зерна кофе – в бумажных пакетах.

На пути к окончательному отказу от пластика, кроме экообразования, есть еще как минимум две преграды – изменение сознания людей и кошелек, пластик дешевле. Экосумки 20 грн, а пакет – только две.

Уверенно идет Грузия и к сортировке мусора. В одном Тбилиси – более 60 несанкционированных свалок. Поэтому при поддержке Европы специально для столицы разрабатывают стратегию управления отходами.

К слову, жизнь без пластика: как отказываются от него в мире и какая ситуация в Украине.

Опубликовано Ноябрь, 19 в 16:52



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