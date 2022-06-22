Не нужно драматизировать: Кухта об отмене нулевой растаможки авто в Украине

Украинский экономист, политик и общественный деятель Павел Кухта рассказал о плюсах и минусах возвращения таможенных сборов за ввоз авто.

— Тема с автомобилями очень цепляет людей. Тут действительно есть нелогичная ситуация, и я против того, чтобы их обкладывали налогами. Они не производятся в Украине, и эта тенденция продлится как минимум до конца года. Дать людям дешевые автомобили — это абсолютно нормальное решение, — рассказал Павел.

Однако эксперт заявил, что и нулевая растаможка таит в себе нюансы.

— Во-первых, наши люди сейчас сильно обеднеют из-за войны. Второе — огромное количество людей выедет из страны, и у нас тоже появятся автомобили внутри рынка, которые будут продавать. Не нужно драматизировать по поводу подорожаний авто. Нужно нормализировать ситуацию с импортом и снять проблему с двойными курсами валют — это поможет привлечь деньги в страну, а также стимулировать собственного производителя. Это рабочие места и приток инвестиций, — добавил Кухта.

Нулевую растаможку авто ввели в Украине еще в начале апреля — за несколько месяцев на территорию страны ввезли более 100 тыс. авто по льготам. Это огромная потеря для бюджета страны, но отличная возможность для украинцев сэкономить на покупке транспорта. Уже с 1 июля в Украину будут ввозиться автомобили со всеми таможенными сборами.

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