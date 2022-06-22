Не треба драматизувати: Кухта про скасування нульового розмитнення авто в Україні

Український економіст, політик та громадський діяч Павло Кухта розповів про плюси та мінуси повернення митних зборів за ввезення авто.

– Тема з автомобілями дуже чіпляє людей. Тут справді є нелогічна ситуація, і я проти того, щоби їх обкладали податками. Вони не виробляються в Україні, і ця тенденція триватиме щонайменше до кінця року. Дати людям дешеві автомобілі – це абсолютно нормальне рішення, – розповів Павло.

Проте експерт заявив, що і нульове розмитнення таїть у собі нюанси.

– По-перше, наші люди зараз дуже збідніють через війну. Друге – величезна кількість людей виїде з країни, і в нас також з’являться автомобілі всередині ринку, які продаватимуть. Не треба драматизувати з приводу подорожчання авто. Потрібно нормалізувати ситуацію з імпортом та зняти проблему з подвійними курсами валют – це допоможе залучити гроші до країни, а також стимулювати власного виробника. Це робочі місця та приплив інвестицій, – додав Кухта.

Нульове розмитнення авто запровадили в Україні ще на початку квітня – за кілька місяців на територію країни ввезли понад 100 тис. авто за пільгами. Це величезна втрата для бюджету країни, але чудова нагода для українців заощадити на купівлі транспорту. Вже з 1 липня в Україну ввозитимуться автомобілі з усіма митними зборами.

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