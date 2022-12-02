Не нужно поддерживать врага, слушая его музыку: КилимМэн обратился к украинцам

Загадочный участник Kalush Orchestra КилимМэн подробнее рассказал о музыкальной мобилизации Украины, которую недавно объявила группа.

Отмечает, несмотря на войну, в украинских топ-чартах время от времени появляются артисты страны-агрессора, что недопустимо сейчас.

— Они за это получают средства, с которых есть налог стране-агрессору, какая-то доля из них идет на оборону. Поддерживая в такой ситуации русскую музыку – мы поддерживаем своего врага, – говорит КилимМэн.

Добавляет, мы должны изгнать агрессоров не только со своей земли, но и из ушей, и смартфонов.

— Мы подготовили видеоматериал, как это сделать. Плейлисты с классными украинскими звездами, чтобы люди перестали слушать российских исполнителей. Надо понимать, что ребята на фронте припадают снегом и им очень не просто, гораздо проще – взять и перестать слушать творчество агрессоров и не поддерживать их, – отметил артист.

Признается, планируют приобщить к музыкальной мобилизации Украины и других звезд нашей страны. Уже есть список, потому они работают над этим.

— В списке 22 звезды, которые еще не проработаны. Это звезды не только нашего лейбла, это блогеры, разные украинские медиа и так далее. Мы хотим максимально охватить аудиторию украинского инфопространства, — сказал КилимМэн.

Напомним, 30 ноября группа Kalush Orchestra объявила о музыкальной мобилизации Украины. Инициативу также поддержал Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.