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Не треба підтримувати ворога, слухаючи його музику: КилимМен звернувся до українців

Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle Вадим Карп'як Ведучий програми «Свобода слова»

Загадковий учасник Kalush Orchestra КилимМен детальніше розповів про музичну мобілізація України, яку нещодавно оголосив гурт.

Наголошує, незважаючи на війну, в українських топ-чартах час від часу з’являються артисти країни-агресорки, що неприпустимо нині.

– Вони за це отримують кошти, з яких є податок країні-агресору, якась частка з них йде на оборону. Підтримуючи в такій ситуації російську музику – ми підтримуємо свого ворога, – каже КилимМен.

Додає, ми маємо вигнати агресорів не тільки зі своєї землі, а й з вух, і смартфонів.

– Ми підготували відеоматеріал, як це зробити. Плейлисти, з класними українськими зірками, щоб люди перестали слухати російських виконавців. Треба розуміти, що хлопці на фронті припадають снігом і їм дуже не просто, набагато простіше – взяти і перестати слухати творчість агресорів та не підтримувати їх, – зазначив артист.

Зізнається, планують долучити до музичної мобілізації України й інших зірок нашої країни. Вже є список, тому вони працюють над цим.

– У списку 22 зірки, які ще не опрацьовані. Це зірки не тільки нашого лейблу, це блогери, різні українські медіа і так далі. Ми хочемо максимально охопити аудиторію українського інфопростору, – сказав КилимМен.

Нагадаємо, 30 листопада гурт Kalush Orchestra оголосив про музичну мобілізацію України. Ініціативу також підтримав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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