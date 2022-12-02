Не треба підтримувати ворога, слухаючи його музику: КилимМен звернувся до українців

Загадковий учасник Kalush Orchestra КилимМен детальніше розповів про музичну мобілізація України, яку нещодавно оголосив гурт.

Наголошує, незважаючи на війну, в українських топ-чартах час від часу з’являються артисти країни-агресорки, що неприпустимо нині.

– Вони за це отримують кошти, з яких є податок країні-агресору, якась частка з них йде на оборону. Підтримуючи в такій ситуації російську музику – ми підтримуємо свого ворога, – каже КилимМен.

Додає, ми маємо вигнати агресорів не тільки зі своєї землі, а й з вух, і смартфонів.

– Ми підготували відеоматеріал, як це зробити. Плейлисти, з класними українськими зірками, щоб люди перестали слухати російських виконавців. Треба розуміти, що хлопці на фронті припадають снігом і їм дуже не просто, набагато простіше – взяти і перестати слухати творчість агресорів та не підтримувати їх, – зазначив артист.

Зізнається, планують долучити до музичної мобілізації України й інших зірок нашої країни. Вже є список, тому вони працюють над цим.

– У списку 22 зірки, які ще не опрацьовані. Це зірки не тільки нашого лейблу, це блогери, різні українські медіа і так далі. Ми хочемо максимально охопити аудиторію українського інфопростору, – сказав КилимМен.

Нагадаємо, 30 листопада гурт Kalush Orchestra оголосив про музичну мобілізацію України. Ініціативу також підтримав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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