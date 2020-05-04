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Факты / Видео / Украина / Бизнес и финансы

Не знают, на что жить: в Луцке предприниматели требуют открыть рынки

В Луцке пикет предпринимателей. Почти две сотни продавцов шести городских рынков пришли в городской совет с требованием возобновить торговлю. Мол, из-за карантина и два месяца простоя им уже нечем кормить семьи, а от арендной платы и налогов их никто не освобождал.

Некоторые рынки даже подготовились к открытию, продезинфицировали площади, закупили средства защиты. Но чиновники, несмотря на решение правительства, работать им не позволяют.

Продавцы возмущены, говорят, за что дальше жить не знают, и весь товар который закупили накануне снова пропадет. Подробности в сюжете Екатерины Курбановой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Киевской области заработали 13 рынков, без нарушений не обошлось.

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