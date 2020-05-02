В Киевской области заработали 13 рынков, без нарушений не обошлось

В Киевской области с 30 апреля начали открывать агропромышленные рынки. По состоянию на 2 мая в регионе работают 13 из 74 рынков.
— Они могут восстановить работу при условии соблюдения норм, установленных главным санитарным врачом. Представители Госпродпотребслужбы будут контролировать соблюдение продовольственным рынком противоэпидемических требований. В случае нарушений — будут штрафовать, — отметили в пресс-службе Киевской ОГА.
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В области начали работу 13 агропродовольственных рынков: в Васильковском районе — 4, по одному в Киево-Святошинском, Сквирском, Броварском, Белоцерковском и Мироновском, в г. Гостомель, г. Буча. — по одному и два рынка в г. Белая Церковь.
За первые дни работы рынков были обнаружены два правонарушения, они сразу были устранены.
Напомним, 29 апреля стало известно, что в Украине заработают 872 продовольственных рынка, однако на каждом из них будет по двое инспекторов Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для контроля соблюдения санитарных норм.
Источник: Киевская ОГА