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Факти / Відео / Україна / Бізнес і фінанси

Не знають, за що жити: у Луцьку підприємці вимагають відкрити ринки

У Луцьку пікет підприємців. Майже дві сотні продавців шести міських ринків прийшли до міської ради з вимогою відновити торгівлю. Мовляв, через карантин і два місяці простою вони вже не мають чим годувати сім’ї, а від орендної плати та податків їх ніхто не звільняв.

Деякі ринки навіть підготувалися до відкриття, продезінфікували площі, закупили засоби захисту. Та чиновники, попри рішення уряду, працювати їм не дозволяють.

Продавці обурені, кажуть, за що далі жити не знають, і весь товар який закупили напередодні знову пропаде. Подробиці у сюжеті Катерини Курбанової.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Київщині запрацювали 13 ринків, без порушень не обійшлося.

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