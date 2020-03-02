Недобровольное объединение: Гореничи не хотят создавать ОТО с Белогородкой

Недобровольное объединение – в Киевской областной государственной администрации создают территориальные общины вопреки воле жителей, вызывает многочисленные скандалы.

Так, областные чиновники считают, что Гореницкий сельский совет, а это четыре населенных пункта, должен объединиться с селом Белогородка.

Жители Гореничей против такого соседства. Говорят, что сейчас имеют больший бюджет и успешно хозяйничают. Если ОТГ образуют с Белогородкой, то о развитии инфраструктуры можно забыть.

В то же время в администрации такое соседство называют экономически выгодным. Подробнее – в сюжете Натальи Кулик.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на Волыни людей против их воли присоединяют в объединенные общины.

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