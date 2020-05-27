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Недофинансирования на 90%. В психбольницах сокращают персонал из-за медреформы

Следствием медреформы вторичного звена в Украине стали массовые акции протеста работников психиатрических больниц и диспансеров. Сейчас медучреждения вынуждены массово увольнять работников и бросать на произвол пациентов.

Недофинансирование на 90% — перед такой проблемой постал Киевский городской психоневрологический диспансер №5. За прошедший месяц медучреждению пришлось вдвое сократить штат, однако это все равно не решает финансовую катастрофу. Администрация заведения сообщила врачам, что денег на их майскую зарплату уже нет.

Важнейшая функция психдиспансеров — помогать пациентам оставаться социализированным без надобности ложиться в больницу.

Отдельные подразделения диспансеров работают с детьми с аутизмом.

Сейчас на постоянном наблюдении психоневрологических диспансеров социально опасные пациенты после прохождения принудительного лечения. Такие люди часто не имеют возможности обращаться в частные клиники. А без надлежащего лечения, регулярного контакта с медиком некоторые из них могут даже стать опасными для общества.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Березанской больнице увольняют работников.

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