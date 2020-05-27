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Недофінансування на 90%. У психлікарнях скорочують персонал через медреформу

Наслідком медреформи вторинної ланки в Україні стали масові акції протесту працівників психіатричних лікарень і диспансерів. Нині медзаклади змушені масово звільняти працівників і кидати на призволяще пацієнтів.

Недофінансування на 90% – перед такою проблемою постав Київський міський психоневрологічний диспансер №5. За минулий місяць медзакладу довелося вдвічі скоротити штат, однак це все одно не вирішує фінансову катастрофу. Адміністрація закладу повідомила лікарям, що грошей на їхню травневу зарплату вже немає.

Найважливіша функція психдиспансерів – допомагати пацієнтам залишатися соціалізованим без потреби лягати в лікарню.

Окремі підрозділи диспансерів працюють з дітьми з аутизмом.

Нині на постійному спостереженні психоневрологічних диспансерів соціально-небезпечні пацієнти після проходження примусового лікування. Такі люди часто не мають змоги звертатися до приватних клінік. А без належного лікування, регулярного контакту з медиком деякі з них можуть навіть стати небезпечними для суспільства.

Факти ICTV раніше писали про те, що у Березанській лікарні звільняють працівників.

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