Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Ми рекомендуємо

Негода випробовує Прикарпаття: з неба летять шматки льоду, кілька сіл у пастці

У Прикарпаття в гірському Верховинському районі з гори зійшов селевий потік і знову заблокував дорогу. В пастці опинилося кілька сіл. В одному з районів зафіксували землетрус амплітудою 2,5. А вчора густо засипало градом. Негода понищила урожай. Вибило геть усю городину, листки та пагони посікло вщент.

Напередодні вирували зливи з градом. Подекуди з неба падали цілі шматки льоду, згадують селяни.

Злива з градом в Іванківцях тривала майже годину, підтопило подвір’я селян та найгірше – стихія понівечила весь урожай.

Град пройшовся хвилею, зачепивши кілька сіл.

А ось лило по всьому Прикарпатті.

Напередодні дісталося і Хмельниччині. Сильна злива зі шквальним вітром зривала дахи та валила дерева. У Чемеровецькому районі та в обласному центрі підтоплені двори та будинки. У Хмельницькому залило школу, рятувальники відкачували воду просто із класів.

Постраждав від зливи і південь, затопило курортну Кирилівку. Люди черпали воду з будівель лопатами.

А на Херсонщині у селі Сокологірне Генічеського району підтопило кілька десятків будинків, у яких живуть півтори сотні мешканців. На півдні грози з градом і шквалами прогнозують сьогодні (28 липня), а завтра негода із зливами знову вируватиме у західних областях. У Карпатах очікують підняття річок.

У Кирилівці після шторму і зливи з грозою затопило вулиці селища і бази відпочинку на Федотової косі.

Людям на косі довелося пересуватися по пояс у воді, автомобілі затопило по самі вікна. І навіть через добу після потопу Федотова коса залишається затопленою, хоча рівень води поступово зменшується.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кирилівка після зливи пішла під воду: наслідки негоди показали з висоти
Кирилівка після зливи пішла під воду: наслідки негоди показали з висоти
В Україну прямує циклон Dana – де чекати грозових дощів і +35 (КАРТА)
В Україну прямує циклон Dana – де чекати грозових дощів і +35 (КАРТА)
Через сильну зливу на Закарпатті розмило дороги, зруйновані містки
Через сильну зливу на Закарпатті розмило дороги, зруйновані містки
Погода в Україні на 28 липня (КАРТА)
Погода в Україні на 28 липня (КАРТА)
Дощі та до +35: погода в Україні на тиждень (КАРТА)
Дощі та до +35: погода в Україні на тиждень (КАРТА)
Злива перетворила Бердянськ на Венецію, без світла кілька мікрорайонів
Злива перетворила Бердянськ на Венецію, без світла кілька мікрорайонів
Погода в Україні на 27 липня (КАРТА)
Погода в Україні на 27 липня (КАРТА)
До 35° і зливи в кінці місяця: прогноз погоди на липень 2020
До 35° і зливи в кінці місяця: прогноз погоди на липень 2020

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка