Негода випробовує Прикарпаття: з неба летять шматки льоду, кілька сіл у пастці

У Прикарпаття в гірському Верховинському районі з гори зійшов селевий потік і знову заблокував дорогу. В пастці опинилося кілька сіл. В одному з районів зафіксували землетрус амплітудою 2,5. А вчора густо засипало градом. Негода понищила урожай. Вибило геть усю городину, листки та пагони посікло вщент.

Напередодні вирували зливи з градом. Подекуди з неба падали цілі шматки льоду, згадують селяни.

Злива з градом в Іванківцях тривала майже годину, підтопило подвір’я селян та найгірше – стихія понівечила весь урожай.

Град пройшовся хвилею, зачепивши кілька сіл.

А ось лило по всьому Прикарпатті.

Напередодні дісталося і Хмельниччині. Сильна злива зі шквальним вітром зривала дахи та валила дерева. У Чемеровецькому районі та в обласному центрі підтоплені двори та будинки. У Хмельницькому залило школу, рятувальники відкачували воду просто із класів.

Постраждав від зливи і південь, затопило курортну Кирилівку. Люди черпали воду з будівель лопатами.

А на Херсонщині у селі Сокологірне Генічеського району підтопило кілька десятків будинків, у яких живуть півтори сотні мешканців. На півдні грози з градом і шквалами прогнозують сьогодні (28 липня), а завтра негода із зливами знову вируватиме у західних областях. У Карпатах очікують підняття річок.

У Кирилівці після шторму і зливи з грозою затопило вулиці селища і бази відпочинку на Федотової косі.

Людям на косі довелося пересуватися по пояс у воді, автомобілі затопило по самі вікна. І навіть через добу після потопу Федотова коса залишається затопленою, хоча рівень води поступово зменшується.

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