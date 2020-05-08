Нечем платить кредит: в Черкассах женщина бастует из-за требований банка

Вместо кредитных каникул — требование досрочно погасить займ. В Черкассах банк требует от предпринимательницы оплатить до конца мая 72 тыс. грн долга.

Женщина не имеет таких денег, потому что с начала карантина — ее магазины не работают. Вместе с дочкой живут на пенсию родителей. От безысходности Галина Капитон устроила одиночный пикет возле обладминистрации.

Юристы говорят, что подобных ситуаций немало. Какой же выход — смотрите в сюжете Ирины Цымбал.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что украинцы массово берут кредиты в МФО.

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