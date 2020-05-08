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Факти / Відео / Україна / Бізнес і фінанси

Немає чим платити кредит: у Черкасах жінка страйкує через вимоги банку

Замість кредитних канікул – вимога достроково погасити позику. У Черкасах банк вимагає від підприємиці сплатити до кінця травня 72 тис. грн боргу.

Жінка не має таких грошей, бо відколи карантин – її магазини не працюють. Разом з донькою живуть на пенсію батьків. Через безвихідь пані Галина Капітон влаштувала одиночний пікет біля обладміністрації.

Юристи кажуть, що подібних ситуацій чимало. Який же вихід – дивіться у сюжеті Ірини Цимбал.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що українці масово беруть кредити в МФО.

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