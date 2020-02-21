Быстрые деньги – быстрые проблемы: украинцы массово берут кредиты в МФО

Быстро, без гор документов и лишних вопросов, но потом с угрозами и бешеными процентами. Все больше украинцев пользуются так называемыми быстрыми кредитами. Это займы до 10 тыс. грн. на несколько недель.

Только за прошлый год небанковские финансовые учреждения выдали 8 млрд таких кредитов. И по количеству это даже больше, чем в обычных банках.

Но на первый взгляд привлекательное предложение денег до зарплаты – ловушка для неосторожного клиента. В случае просрочки с вас будут взимать от 2% до 5% в день. За год – это минимум 700% годовых.

Если не платите – будет иметь дело с коллекторами. А те методов и слов не подбирают. Подробнее в сюжете Натальи Кулик.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как не стать жертвой быстрых кредитов.

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