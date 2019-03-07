Нет газа, канализации и электричества: в Ивано-Франковске сироте выделили 9,5 кв метров

В Фактах ICTV история Марии сироты, инвалида, ныне мать троих детей, которая осталась совсем одна и которой не помогает даже государство.

Часто за порогом интерната сирот ждет тупик – они теряют прописку, финансовую помощь. Социальные службы должны контролировать, заниматься их проблемами, помогать получать гарантированное государством жилье. Но сначала дети, а потом взрослые, остаются никому не нужными.

Мэр Ивано-Франковска дал девушке жилье, но вместо входа – окошечко, попасть внутрь Мария не может. Ей обещали установить двери, счетчик, светильник. Зато решеткой перекрыли единственный доступ внутрь. По документам площадь комнатки 9,5 квадратных метров. Кроме того, что жилье совершенно непригодно для проживания, часть забрал сосед.

Никаких коммуникаций не проведено – нет газа, канализации, электричества. Мария полная сирота. Еще инвалид по зрению. Сейчас женщина квартиру арендует. Комиссию, которая обследовала жилье на пригодность, найти невозможно. Ответственных нет.

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Женщина, как инвалид, многодетная мать и сирота, имеет полное право на получение жилья от государства в любой из очередей. В городском совете думают иначе – в списке она трехтысячная. Говорят, в городе жилья нуждаются более 10 тысяч иванофранковцев, а собственного фонда нет.

К слову, городской суд Угледара Донецкой области начинает работать в обновленном здании, рассчитанном, в том числе и на оказание помощи людям с особыми потребностями. Удобный и комфортный пандус, просторные коридоры и шрифт Брайля на каждой табличке.

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