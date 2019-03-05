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Пандус, просторные коридоры и шрифт Брайля: на Донетчине обновили здание суда

Городской суд Угледара Донецкой области начинает работать в обновленном здании, рассчитанном, в том числе и на оказание помощи людям с особыми потребностями. Удобный и комфортный пандус, просторные коридоры и шрифт Брайля на каждой табличке.

Реконструкция здания суда сделали благодаря Программе ООН. Такие инклюзивные правила удобства и доступности, в частности, государственных учреждений, уже давно реализованы в европейских странах.

Стоимость проекта по реконструкции и переоборудованию здания суда стоила около 80 тысяч долларов. Воплотить проект удалось при финансовой поддержке Европейского Союза и Правительства Королевства Нидерландов.

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К слову, вчера Факты ICTV писали, когда начнут реконструкцию Шулявского моста.

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