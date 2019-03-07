160 тыс. грн на лечение глаз: в Луцке больница получила новое оборудование

Волынский госпиталь получил новое оборудование. Современная щелевая лампа важна для офтальмологов, как скальпель для хирурга. Купить ее помогли работники Нафтогаза. Собрали 160 тысяч гривен на новенький аппарат и передали его волынскому госпиталю.

Патологии глаз обнаруживают почти у всех пациентов, которые вернулись с войны, говорят врачи. Но быстро и точно диагностировать болезни трудно. Оборудованию офтальмологов в луцкой больнице более 30 лет. Поэтому на детальное обследование пациентов отправляют в другие больницы.

Современное оборудование в Луцке ждали давно, впрочем, купить его госпиталь не мог. Аппарат заведению передали работники Нафтогаза, которые с начала войны на востоке помогают нашим военным.

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Стоит аппарат 160 тысяч гривен. Но за последние полтора года за деньги работников Нафтогаза сюда закупили оборудование для лечения участников АТО и ООС более чем на 1 миллион гривен.

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