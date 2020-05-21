Нерест под угрозой. Из-за засухи в Украине может исчезнуть 60% рыбы

Из-за засухи в настоящее время большие проблемы имеют рыбные хозяйства. Некоторые говорят, что рыбы может не быть вообще. Потому что после бесснежной зимы ставки не могут на полную заполниться водой. Из-за маловодья рек размножение рыбы под серьезной угрозой, поскольку ей негде нереститься.

По утверждению ученых, 90% видов крупных хищных рыб уже никогда не смогут восстановиться до прежней численности — в том числе, щука, судак и сом. Из-за постоянной засухи Южный Буг за два последних года почти превратился в ручей. Поэтому и рыбное хозяйство сходит на нет. Сейчас в Украине осталось всего четыре государственные рыбные хозяйства. В прошлом году они выпустили в водоемы 15 млн штук малька, но это только 10% от потребности. Подробнее в сюжете Натальи Жуковской.

Напомним, на юге Одесской области наблюдают наибольшую засуху за 70 лет. Из-за аномально бесснежной зимы в Бессарабии сейчас пропало более половины озимых.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.