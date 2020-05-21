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Нерест під загрозою. Через посуху в Україні може зникнути 60% риби

Через засуху нині чималі проблеми мають рибні господарства. Дехто каже, що риби може не бути взагалі. Бо після безсніжної зими ставки не можуть на повну заповнитись водою. Через маловоддя річок розмноження риби під серйозною загрозою, оскільки їй ніде нереститися.

За твердженням вчених, 90% видів великих хижих риб вже ніколи не зможуть відновитися до колишньої чисельності – зокрема, щука, судак та сом. Через постійну засуху Південний Буг за два останні роки майже перетворився на струмок. Тож і рибне господарство сходить нанівець. Нині в Україні лишилося лише чотири державні рибні господарства. Торік вони випустили у водойми 15 млн штук малька, та це лише 10% від потреби. Докладніше у сюжеті Наталі Жуковської.

Нагадаємо, на півдні Одещини спостерігають найбільшу посуху за понад 70 років. Через аномально безсніжну зиму на Бесарабії нині пропало більше половини озимини.

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